8 Cosas que tienes que botar de tu hogar ¡ahora ya!

Y quién no ha hecho algo similar, siempre que compramos un par de zapatos nuevos o cualquier accesorio que venga en caja automáticamente vemos en dicha caja un nuevo espacio en el cual guardar pequeñas cosas y sin darnos cuenta llegamos a acumularnos de diversos tipos y marcas de estas, tener unas cuantas no afecta en lo absoluto, unas 2 o 3 debajo de la cama no nos harán ningún daño, pero exagerar en el uso de ella hará ver mal nuestro espacio.