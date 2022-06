7 Ideas fabulosas para dividir tus ambientes

Las puertas corredizas son una excelente opción si deseas mayor privacidad y a la vez mantener comunicados tus ambientes. Esta opción te permite elegir, dependiendo del motivo, si mantienes conectados tus ambientes en su totalidad o no, o inclusive si los deseas integrados parcialmente. Lo mejor de todo, es que no te quitan espacio al abrirse, por ser corredizas. Y podrás elegir el material que más te guste: madera, acero, vidrio templado, plástico, etc. Y si no tienes suficiente presupuesto para esta opción pero es la que más te interesa, puedes optar por colocar lindas cortinas que se vean decorativas y a la ve dividan.