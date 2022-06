Un patio de ensueño con parrilla

El día de hoy viajaremos a Brasil para presentarte un sensacional proyecto de una terraza con parrilla y áreas de relajación. Y si estás pensando en renovar o crear una terraza en tu hogar, estas ideas te serán de muchísima ayuda para tu diseño y decoración.

Nuestro objetivo, es mostrarte en este artículo ideas imprescindibles (como la buena selección del estilo y decoración, mobiliario, protección, materiales, etc.) e ideas adicionales que aportan belleza y le dan un plus a tu terraza (como un área de relajación, la parrilla, etc.). Pero mejor vayamos a ver cada una de las ideas que nuestros expertos arquitectos nos muestran en esta fabulosa terraza.