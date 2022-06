12 ideas bellísimas y baratas para usar pasto artificial

El material de la grama artificial no solo te brinda ornamentación y lujo, sino también seguridad, por ejemplo, si llegara a caerse un cigarrillo encendido, o una brasa de la parrilla, lo máximo que podría suceder es que se marque el área y eso en el caso de permanecer mucho tiempo en contacto, y no provocará un incendio como muchos creen, porque no arde.