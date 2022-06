6 consejos para transformar un pequeño baño en un espacio ¡genial!

Aunque no lo parezca emplear una cortina para dividir ciertos sectores dentro del baño realza la belleza d este espacio, pero hablamos de cortinas con un corte moderno, no aquellas que llevan dibujos o siluetas impresas, lo recomendable es contar con cortinas de colores enteros, colores que jueguen a la perfección con la decoración de tu espacio, de esta forma aseguras no romper con el concepto de tu baño y darle mayor belleza al ambiente, como materiales especiales te recomendamos emplear cortinas de algodón o lino, estas telas al tacto son una maravilla.