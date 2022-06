Haz que tu patio luzca espectacular con estas 8 ideas

Muchos se preguntarán ¿Y cómo llevar a cabo algo así?, pues bien, primero no te dejes espantar por la gran belleza de la imagen, este es un resultado que también tú puedes lograr, ya que para tener una fachada como esta no te hace falta contar con una piscina, lo que te sugerimos acá es robarte las ideas de los detalles, sin estos detalles te aseguramos que esta imagen no sería lo mismo, por ello presta atención a lo siguiente.

En esta casa la iluminación lo es todo, los focos puestos entre los espacios en las ventanas embellecen la fachada ya que le dan intensidad, también contar con una pared con texturas te ayuda a generar sombras en la pared que al final impactan y por último, agregar un poco de vegetación nunca está de más, siempre se puede hacer un pequeño espacio para el gras y pequeñas plantas, la combinación de todo esto te asegura un resultado hermoso que no debes dudar poner en práctica.