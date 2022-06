17 Piscinas pequeñitas perfectas para cualquier patio

Puedes optar por incluir una cascada al lado de tu piscina ya que le regala mucha modernidad y se ve fabulosa. Existen distintos tipos y diseños de cascadas, además de lugares donde empotrarlas.

Recuerda siempre que el material que reviste el borde de la piscina debe ser poroso y no resbaloso. Buenas opciones para utilizar son: piedra, deck o madera sintética, jardín, laja, cerámicos o porcelanatos absorbentes o porosos. No recomendamos utilizar mármol, cuarzo, algunos tipos de porcelanato, etc., ay que al caerles agua resbalan muchísimo.