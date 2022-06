19 ideas sencillas para jardines con resultados espectaculares

El bambú es ampliamente utilizado en jardines modernos. ¿Por qué? El bambú no tiene ningún cuidado en especial, es de color verde durante todo el año y tiene un aspecto suave y elegante. Hermoso es poner un número de plantas juntas como cobertura verde a lo largo del límite de la propiedad o de la pared. Usted no quiere que todo el jardín lleno de bambú, puede elegir fargesia. Este es un tipo de planta que no se prolifera.