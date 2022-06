Casa de 132 m² con excelentes soluciones para aprovechar el espacio

Si te pones a observar la fachada principal de la casa, sus espacios definidos por los techos inclinados, se muestran en una sola vista cómo está funcionando internamente. Son volúmenes limpios que marcan sus usos, todavía no entramos pero podemos asegurar que así como no hay complicaciones exteriores de diferentes planos que conforman las fachadas, tampoco habrá en el interior complicaciones en su diseño y composición de los usos y funciones. Los techos inclinados facilitan el escurrimiento del agua de lluvia y que sea de una sola planta es lo esencial para que a las personas que la van a habitar les sea cómodo, ya que son personas de cierta edad y no querrían dos niveles en su casa. Los exteriores, como te decíamos, son parte de los detalles que le faltan a la casa pero eso es algo que se soluciona pronto.