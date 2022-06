¿Qué debes saber antes de construir una piscina en casa?

Elegir los materiales para revestir y decorar tu terraza no deben ser seleccionados solo en base a la estética, sino que también a su durabilidad, resistencia y uso. Por ejemplo, para el borde de la piscina no puedes utilizar materiales que resbalen con el agua ya que podría ocurrir un accidente, por el contrario los expertos nos recomiendan utilizar materiales porosos como deck, madera sintética o piedra. Para el interior de la piscina, son recomendables materiales como las pepelmas o los azulejos, etc.

Recuerda que lo más importante siempre será la seguridad nuestra y de nuestros invitados, así que tomemos las precauciones al momento de seleccionar nuestros materiales.