7 geniales ideas para que construyas tu propio invernadero

Si te has decidido por construir tu propio invernadero debes tener en consideración que uno de los puntos más importantes es la ubicación. Los paisajistas recomiendan que lo sitúes en un lugar donde reciba por lo menos 5 horas diarias de luz solar, en un terreno plano que no tenga riesgo de inundarse, protegido del viento y con disponibilidad de agua en un suelo no contaminado.

El invernadero debe tener orientación Este a Oeste en su lado longitudinal para que tenga más tiempo de exposición al sol. el techo si es inclinado debe tener la caída al norte, la puerta se debe colocar hacia el lado donde exista menos cantidad de viento