7 Ideas ingeniosas para dividir ambientes sin paredes

Si la cocina y la sala se encuentran integradas puedes colocar una barra para limitar ambas estancias. Esta solución no sólo tiene un fin estético, sin duda, es también un elemento muy funcional. No olvides que te puede servir como superficie de trabajo o para disfrutar de una comida ligera. Pero no es todo. Según el diseño, se puede convertir en un excelente lugar para guardar objetos.