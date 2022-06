6 Impresionantes repisas que podrás copiar para tu hogar

Un diseño clásico pero no por eso hermoso a la vista, el truco esta en saber colocarlos en la pared, si bien es cierto es una superficie extra a los ojos de cualquiera jugar con los niveles hará que esta genere un impacto visual muy agradable, lo práctico de este diseño es que al no contar con borde ni nada por el estilo, puedes disponer de su dimensión al máximo, de paso no rompe para nada con la armonía de cualquier decoración y no sobrecarga la vista de los invitados.