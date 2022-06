5 ideas para que tu closet luzca genial y moderno

Y si al contrario te sientes poco afortunada por tener un closet pequeño, pues no te acomplejes, el agregar espejos a tus paredes te asegura un efecto de amplitud que no tienes idea, el reflejo te hará sentir que estas en un espacio mucho mas amplio del que puedes imaginar, muy a parte que podrás verte como te quedan tus prendas y accesorios desde diversos ángulos, no dudes en ponerlo en práctica y sorpréndete con los resultados.