Una casa perfecta para una familia con tres hijos

La foto de arriba muestra de repente una mini piscina que no era visibles. ¿Cómo pasó? El secreto está justo en la terraza. Revela algunas de las sillas de madera diseñadas especialmente con un parecido en la mini piscina que estaba escondida debajo de ella. Ocupa el espacio, si no se utiliza la piscina, si usted quiere, aunque a menudo parece difícil administrar la decisión de instalarla. La piscina es cuestionable, si pudiéramos tener más de una piscina para la familia, pero no se preocupe. Si usted no utiliza una gran terraza cubierta y acceso a la cubierta de madera, en veranos calientes pueden tener una piscina privada de familia en la que sólo los niños pueden jugar emocionantes. Sólo un pequeño espacio en el patio y puede hacer su propia mini piscina. En el patio trasero descuidado y con este artículo que da a conocer un ejemplo de transformación, puede tener su propia piscina: “10 albercas pequeñas y óptimas para cualquier patio”