Un depa aburrido y viejo que se renovó de manera grandiosa

Antes de la reforma no es que la casa estuviese mal. Las paredes no estaban en tan mal estado y no se caían por la humedad (como otras que hemos visto en homify y demás). Tampoco se veían con tantos desperfectos. Era una vivienda por la que simplemente había pasado el tiempo y había quedado algo obsoleta. Los muebles ya no estaban a la orden del día , algunos estaban rotos, el papel pintado de las paredes era de lo más aburrido… En fin, había mucho por hacer y se consiguió un resultado espectacular.