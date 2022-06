9 ideas fantásticas para aprovechar el espacio bajo la escalera

Nunca has sentido que no sabes cómo rellenar ese espacio bajo las escaleras o cuando lo rellenas sientes que no está muy bien decorado, pues bien en Homify hoy te traemos la solución con 9 ideas fantásticas que los profesionales ponen en práctica para salir de estos apuros, en esta lista aprenderás a como rellenar con clase y estilo ese espacio molesto que queda bajo las escaleras, aprenderás a sacarle provecho y llenar tu casa de gran belleza, acompáñanos, descubre y elige la alternativa que más te convenga.