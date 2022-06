8 Ideas con madera comprimida (OSB) que puedes hacer tú mismo

Son muchos los expertos diseñadores que le sacan provecho a este material para la elaboración del mobiliario de casa u oficina. Puedes utilizar los tableros OSB para crear muebles, estanterías, mesas, puertas, gavetas, etc. y así darle un estilo industrial a tus ambientes. Lo mejor de todo es que este material no suele ser atacado por insectos, por lo que no tendrás problemas con las termitas.