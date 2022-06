Una casa de ladrillo ¡totalmente encantadora!

¿Estás aburrido de tu casa? ¿Crees que le hace falta un cambio de imagen y no sabes cómo lograrlo? Pues mira este proyecto. Los profesionales que intervinieron en la obra de esta casa de ladrillo se inspiraron en el estilo rústico para dar vida a muchos espacios. En cada uno de ellos el diseño y estilo se juntan para crean maravillosos. Pero no es todo. Esta casa no puede estar completa sin un jardín alucinante y una piscina lista para el chapuzón. ¡Comenzamos el recorrido!