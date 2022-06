12 sensacionales ideas para darle textura a tus paredes

Cuando se trata de dar texturas, las piedras son las más usadas, no solo por su resistencia sino porque ofrece calidez, acogimiento y seguridad. Una pared de piedra puede convertirse en el centro de atención de las miradas en nuestro hogar. Pero si no contamos con el presupuesto planeado para la piedra natural, el material artificial es indicando, no sólo porque puede añadirle un toque decorativo original como una capa de color que brinde vida u otras opciones de decoración.