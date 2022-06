13 Ideas para renovar tu terraza utilizando madera

La madera siempre se llevará bien con todos los ambientes y elementos decorativos por ser muy estética, moderna y elegante. Sin embargo, si decides revestir tus pisos exteriores con madera, no puede ser de cualquier tipo, ya que esta se puede hinchar, levantar, decolorar o desgastar si no es apropiada para exteriores. Te recomendamos, para este caso, que utilices maderas tropicales que soporten el clima externo o, en todo caso, que recuras a deck o sintéticos tipo madera. Tus invitados no notarán la diferencia.