Los secretos de una casa moderna en medio de la ciudad

La casa tiene dos plantas. Le mostramos en la imagen, la escalera que conecta ambos. Las escaleras no tienen porque ser raras, oscuras y poco interesantes. Y este no es el caso, ya que a través de la madera, ofrece un ambiente cálido y acogedor. Además, tiene una ventana abierta horizontalmente para que la luz natural entre tanto como sea posible. Usted ve, una casa bien aislada no es una casa con pocas ventanas. Tiene todo que ver con la calidad de los materiales y las nuevas tecnologías.