¡7 materiales para una puerta principal perfecta!

El aluminio es un material dúctil y que tiene la ventaja de resistir a la corrosión. No es fácil de pintar porque no es un material poroso por lo que su superficie no permite bien que se adhiera la pintura pero existen pinturas especiales que harán que tu puerta de aluminio se vea espectacular. Puedes elegir un color de gran contraste o uno más mimetizado con la arquitectura de la casa.