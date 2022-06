13 cosas que no debes tener en casa, si tienes más de 30

Si te gusta la fiesta o de vez en cuando tomarte un vinito, no se ve bien que tengas las botellas y copas en cualquier parte. Se ve mucho mejor cuando hay un lugar específico para estos elementos, como una repisa empotrada en la pared, o aquellas repisas para techo donde las copas van colgando y se ven geniales, o una vinera, etc. Aprovecha estos elementos como decorativos y para realzar la belleza de tu espacio, y no para que se vea desordenado.