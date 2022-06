10 materiales para tener una fachada fabulosa

Si acabas de construir tu casa y no estás muy seguro de que materiales utilizar para su revestimiento, no te puedes perder el siguiente artículo. Existen infinidad de materiales, colores, texturas y diseños de revestimiento, que van a variar dependiendo de tu estilo favorito y presupuesto. Una fachada hermosa y moderna puede realizarse con cualquier presupuesto, diseño y metraje, no te olvides que una fachada es la cara de tu casa y dirá mucho de tu personalidad e inclusive de cómo tienes el interior de tu hogar. Por este motivo, nuestros arquitectos nos mostrarán el día de hoy 10 ideas para revestir tu fachada y que luzcan espectaculares. ¿Listo para nuestro recorrido y tomar nota?