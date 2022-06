10 Portones modernos para tu cochera

El garaje o cochera son fundamentales en toda residencia para resguardar los autos no solo de los amigos de lo ajeno, sino también de la lluvia y sol cuando son techadas. Y si estás pensando en el tipo de portones que podrías poner pero aún no te decides, no puedes dejar de leer este artículo ya que te traemos 10 ideas modernas para el portón de tu cochera. Verás que puedes elegir distintos materiales, hacerlo de distintos diseños, tamaños, etc., según tu presupuesto y espacio. ¿Listo para ver nuestras propuestas y tomar nota? ¡Empecemos!