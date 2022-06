Los 7 errores más comunes en una casa pequeña

El desorden es algo habitual en un hogar, pero en la medida de lo posible es mejor no dejar que este se apodere de nuestro espacio, una casa en desorden simplemente no es atractiva a la vista y lo peor de todo es que el desorden también te roba espacio, aunque no parezca el tener cosas desordenadas solo hace que tu espacio se vea saturado, como si la misma limitación de dimensiones te obligara a tener todo en ese estado.

Evitar esto es simplemente sencillo, debemos dedicar tiempo de nuestro día en limpiar y mantener bien ubicado cada cosa en su lugar, en este punto todo depende de nuestro interés propio para lograr tener una casa hermosa.