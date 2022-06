13 jardineras de concreto perfectas para decorar patios y terrazas

Este diseño es especial porque no solo la jardinera es de concreto si no también las macetas que adornan el lugar, lo mejor es que dentro de cada uno de ellas hay una planta distinta con una tonalidad distinta de verde, dando dinamismo y alegría a este espacio, una idea genial llevada a cabo de la manera más esplendida posible, sin duda una alternativa que no deberías dejar pasar por alto.