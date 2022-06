Renueva tu baño con estas 7 hermosas ideas

El baño no tiene que ser ajeno a ninguna de estas dos opciones, arriesgarte e incorpora el cuadro de tu artista favorito, de un ídolo o quizás algún cuadro con frases motivadoras, esto hará que tu espacio no vuelva ha ser monótono si no lo encontraras como una fuente de inspiración, a ello sumarle el juego de colores en tus paredes lo convertirá en un baño sin comparación alguna, no puedes dejar pasar por alto esta idea ya que en esta alternativa es donde puedes dejar volar tu imaginación al máximo.