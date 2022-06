12 Ideas para decorar una sala de 10m2

No hay nada peor que ver ambientes desordenados. Si tu hogar es tan pequeño que tienes una estantería en la sala, no te olvides de colocarles puertas ya que no hay peor vista que la del desorden o elementos que no deberían estar al descubierto. O si tu sala conecta con tu dormitorio, te recomendamos que coloques puertas corredizas para que los invitados no se ganen con la vista a tu privacidad.