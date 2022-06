6 diseños de parrillas para espacios pequeños

Hacer una parrilla es cocinar pero de una forma más relajada compartiendo con la familia y amigos. Con la revalorización de nuestra cocina peruana la parrilla se ha convertido en un espacio cuya presencia es cada vez más solicitada en las casas. Si todavía no tienes un espacio de parrilla en casa, en este magazine te mostraremos que no necesitas de un gran espacio para habilitar una. Recorreremos 6 ambientes de parrilla donde la falta de espacio no fue impedimento para lograr un diseño funcional, práctico y estético. ¡Todo depende de la creatividad con que afrontes el reto!