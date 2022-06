10 errores comunes en la decoración del hogar

Si nos vamos al patio o la terraza, no hay nada más lindo que ver el toque personal de los propietarios. Por ejemplo, porqué se eligieron las macetas, flores, arbustos, etc., que vemos en el patio, escuchar una historia, ver color y mucha vida. Así como dentro de casa, también para el exterior podemos elegir entre varios estilos o combinarlos así que no te limites a sólo sembrar el césped.