La casa de playa perfecta para toda la familia

La terraza es un espacio amplio y al aire libre, en ella no destaca mucho el uso de la madera, pero no por ello es menos atractiva a la vista, aun así podemos encontrar diversos detalles rústicos y de buen gusto dentro de su decoración como la mesa y el tronco que la acompaña, la banca es una extensión de la pared y bajo ella podemos apreciar leña lista para ser usada, esta cuenta con una iluminación la cual permite que se mantenga seca y no se vea afectada por la humedad del ambiente, para terminar podemos ver el piso decorado con losetas en tonalidad rojiza con franjas blancas, esta se complementa perfecto con la tonalidad de la decoración y con el concepto del lugar, sin duda una bella casa que nos deja más que satisfechos después de haber conocido cada uno de sus ambiente.

