Aprende la forma correcta de limpiar los vidrios de tu hogar

Pues básicamente es no seguir los pasos indicados, como por ejemplo no limpiar el polvo de la superficie de tus cristales antes de aplicar el líquido limpiador, no usar trapos de algodón y en su lugar emplear trapos rígidos que pueden dañar la superficie de tus cristales, limpiar tus ventanas en días de intenso sol y no ejecutar la limpieza periódicamente, ya que de no hacerlo de esta forma no obtendrás los resultados deseados.

