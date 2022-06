7 ideas creativas para integrar la sala y la cocina

Los muebles altos siempre han servido para delimitar secciones dentro del hogar y esta vez no son la excepción, un buen mueble puede marcar el territorio de cada espacio dentro de tu hogar, lo ideal es que a su vez ea de un color contrastante para ambos lugares, es esta forma marcará muy bien cada sección, eso sí, ten mucho cuidado que el mueble no sea tan amplio y siempre permita apreciar ambos espacios, ya que de no ser así estarías rompiendo el concepto de ambientes integrados.