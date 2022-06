10 errores que no deberías hacer pero probablemente estás haciendo

Decorar un ambiente no siempre es fácil, sino no hubieran especialistas o decoradores profesionales. El empirismo suele jugar malas pasadas cuando no se tiene en cuenta detalles importantes como: color, significado, funcionalidad, tradición, costumbres, etc. Es necesario afinar criterios para dar en el blanco justo de la estética, la elegancia, el equilibrio y la presentación.

A menudo cometemos errores, en la decoración, por satisfacer de una u otra manera alguna necesidad, y no siempre son vistos de la misma manera por quien los detecta.

Disfrute de esta galería para identificarlos y evitar cometerlos en su casa evitando agudas e incómodas observaciones.