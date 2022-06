8 tips para tener la cocina que mereces

La cocina es el área de la casa donde trabajamos con productos para alimentarnos, por lo que si queremos facilitarnos la vida debe ser organizada y funcional. Sin embargo, también hay otros puntos sumamente importantes que no podemos pasar por alto; y son la limpieza, ventilación, iluminación, orden, espacio de trabajo, espacio de almacenamiento, revestimiento resistente en especial para la encimera, entre otros. No cubrir todos estos puntos nos puede dificultar mucho el trabajo en ella y sin darnos cuenta, incurriríamos en los típicos errores al momento de diseñarla y decorarla. Así que si no quieres gastar esfuerzo de más cada vez que estés en tu cocina, toma nota al detalle de estos 8 errores típicos que debes evitar al momento de diseñar tu cocina. ¡Vayamos a verlos!