6 ideas que te facilitarán la vida en la cocina

Al momento que uno cocina o va a cocinar hace uso de utensilios para freír, cocer, batir, mover, etc., por lo que tener una gaveta al lado de la zona de cocción es perfecto para agilizar tu trabajo y convertir tu cocina en un espacio más funcional.

Por otro lado, si tú cocina ya está diseñada y no puedes añadir una gaveta con este propósito, puedes comprar una rejilla de acero inoxidable y empotrarla en tu pared. Ten en cuenta que no irá justo arriba de tu cocina sino al lado superior derecho o izquierdo dependiendo que mano utilices con más habilidad, y que no debe haber ningún material inflamable para evitar posibles accidentes.