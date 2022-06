7 ideas para decorar tu sala al estilo shabby chic

El color más utilizado en este estilo es el blanco, y puedes utilizarlo no solo para pintar tus paredes y techo, sino que también en tus cortinas y demás elementos decorativos. Además, el color blanco contribuye a una mejor iluminación del ambiente y da la sensación de mayor amplitud. Pero no todo debe ser blanco, también se utilizan mucho tonalidades claras como colores pasteles en tus sofás, cojines, decoración, etc.