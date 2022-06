Una transformación total en 50m2

Empecemos por cómo se veía este departamento. La verdad es que no tenía nada de vida; demasiado opaco, triste y en mal estado. No solo las puertas de los gabinetes se veían desgastadas, también la falta de una correcta iluminación perjudicaba mucho el espacio y su aspecto, sin olvidar ese extraño color uva que se veía en las baldosas al fondo de la pared que no tenía ninguna armonía con el piso de madera el cual era lo único que se mantenía en buenas condiciones.