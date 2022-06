7 trucos que solo los mejores diseñadores de interiores conocen

En este libro de ideas te proponemos diseñar un espacio de tu hogar sin recurrir a un profesional. ¿Te animas al DIY? Con una serie de trucos puedes lograr que ese rincón aburrido de tu casa cobre frescura y estilo aplicando algunos consejos. ¿Así qué esperas? ¡Hazlo tu mismo!

En el diseño de interiores todo es ensayo y error. No tengas miedo de equivocarte. Para empezar, lo mejor es comenzar por un espacio pequeño. Ahora si tienes más experiencia puedes empezar por un lugar más grande como un cuarto o comedor.

Otra clave que no debes olvidar: todo lo que vayas a modificar hazlo con tiempo. Es decir, no hagas las cosas a las corridas, comprando cosas que quizás no vayas a utilizar. Quizás esa cama que viste es la que siempre deseaste pero en el espacio que la quieres colocar queda muy justa.

En cuanto a estilos las posibilidades son numerosas, escoge aquello que se relacione con tu personalidad o gustos. Un espacio con toque personal puede ser una buena idea para comenzar.

No pierdas de vista las medidas. Si no las tienes en cuenta tu proyecto puede llegar a naufragar. El metro se convertirá en nuestro compañero constante. Otro punto indispensable: planea tu presupuesto y ajústate a tus posibilidades. Finalmente, busca en internet materiales y accesorios que puedan renovar tu hogar. Existen cientos de opciones para todos los gustos y bolsillos.