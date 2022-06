5 fotos de una cocina pequeña y funcional

La cocina es un espacio muy especial y por lo tanto merece una gran atención. A veces las casas no tienen demasiado metraje para destinar a estemos tipo de estancia. Sin embargo, eso no significa que no se pueda lograr un lugar cómodo para cocinar.

Esta cocina, es un ejemplo de funcionalidad. Los profesionales aprovecharon cada m2 para diseñar un lugar cómodo, práctico y con todo lo necesario.