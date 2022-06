Un cambio revolucionario con pocos materiales y poco presupuesto

Hoy les traemos un proyecto de redecoración de interiores hecho por grandes profesionales que los dejará más que impresionados y no solo por el gran resultado, si no por el poco material y presupuesto que fue necesario emplear para lograr grandes cambios en este hogar, con sus propios ojos serán testigos de cada transformación por ambientes y notarán que si bien los cambios no son contundentes, si son los puntuales y necesarios que se requería para llegar a un acabado tan genial como el que les mostraremos a continuación.