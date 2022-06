10 tips para mantener tu hogar siempre limpio y ordenado

Es normal que al ingresar a casa sintamos el cambio de temperatura y por lo general nos quitamos el abrigo y lo dejamos en el primer mueble que vemos pensando que luego lo guardaremos. Para evitar empezar con el desorden desde que ingresamos a casa, tanto nosotros como nuestros invitados, es importante un clóset o guardarropa por más pequeño que sea en nuestro recibidor. Pero si no cuentas con espacio no te preocupes, puedes instalar unos ganchos modernos para colgar la ropa, llaves, gorros, etc., y que se vea chic.