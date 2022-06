9 tareas del hogar que te ayudan a quemar calorías

Esta tarea no se realiza siempre, ni una vez al mes, se trata de una tarea que se realiza cada cierto tiempo pero que es necesaria. Muchas veces con el paso de las estaciones dejamos de utilizar cierta ropa o zapatos, así como comenzamos a acumular papeles, revistas, cajas, documentos, etc., conforme más tiempo pase, más cosas iremos acumulando. Es por esto la importancia de sentarnos a revisar cada ciertos meses las cosas que no usaremos, para regalarlas en caso estén en buen estado o botarlas en caso no lo estén. Todo este trabajo de búsqueda, selección, organización, etc., de seguro te quemará muchas calorías a la vez que dejas tu casa limpia y ordenada por muchos meses más.