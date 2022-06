7 lugares en casa donde nunca debes esconder tus ahorros

Hay muchos motivos por los cuales podrías resistirte a guardar tus ahorros en el banco como no tener un monto muy elevado de dinero, no querer pagar comisiones, miedo de que te asalten en el camino, no disponer de tiempo para ir a retirar el dinero cada vez que lo necesitas, etc. Tan solo uno de tantos motivos, es suficiente para que decidas esconder el dinero en casa pero ¿será esto realmente una buena idea?, ¿qué dicen los expertos? Definitivamente el lugar más seguro para guardar tus ahorros es en el banco, pero si bajo ninguna circunstancia deseas ir al banco, el día de hoy en homify te decimos que 7 lugares no son los más apropiados para esconder tus ahorros. ¿Listo para tomar nota? ¡Entonces empecemos!