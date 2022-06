8 errores en tu decoración navideña (que tus vecinos e invitados odiarán)

Quizá este sea el error más frecuente, pero a la vez el más difícil de no cometer. Es normal que la emoción porque llega la Navidad y todo lo que conlleva nos ciegue la armonía en la decoración, empezamos a comprar hermosos adornos sin pensar si va con el estilo de nuestra casa o no. Por este motivo nuestros expertos decoradores te recomiendan primero tener muy en claro el estilo con el que está decorada nuestra casa (minimalista, rústico, mediterráneo, escandinavo, etc.), para luego comprar adornos que armonicen con este estilo. Ten por seguro que hay adornos para cada estilo decorativo, así como colores y texturas que armonicen a la perfección con tus ambientes.