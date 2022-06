6 materiales ideales para los muebles de tu terraza

¡Este material es una bendición! Si tu presupuesto no es muy elevado y tampoco cuentas con tiempo para estar realizando mantenimiento de tu mobiliario, colocando toldos, etc. no hay mejor opción que ésta. Puedes elegir para tu terraza el modelo y color que mejor vaya con tu decoración, tal como vemos en esta hermosa terraza con vista al mar y su mobiliario color blanco. Para su mantenimiento no necesitas más que pasar un trapo semi húmedo para limpiar el polvo y dejarlo como nuevo.