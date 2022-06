8 Ideas para tener tu cocina siempre impecable

Decorar tu cocina con muebles, reposteros, paredes, encimera, y otros elementos de color blanco, le dan a este ambiente una sensación de limpio, puro y ordenado tan solo por tratarse de un color que transmite estas sensaciones. Asegúrate de pasarle al menos dos veces por semana un trapo húmedo desinfectante a todas las superficies de los reposteros para que no se vean manchas del día a día, así como todos los días a tu encimera, esta acción no te tomará más de unos minutos pero es de mucha importancia ya que el color blanco se puede ensuciar con facilidad si no mantenemos la limpieza.