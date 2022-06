8 trucos súper sencillos para decorar tu hogar para esta navidad

Lo original siempre es llamativo, por ello no debes regirte a las reglas en cuanto a decoración navideña se trata, pues porque siempre tener un árbol frondoso y verde lleno de luces, porque no optar por algo más sencillo y que no sobrecargue nuestra vista, porque no contar con un accesorio que pueda ser fácil de transportar y armar, pues bien puedes optar por un árbol con diseño simple y moderno, te aseguramos que serás el centro de atención por correr estos riesgos que a las finales solo aumentan la belleza de tu hogar.